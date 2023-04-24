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У Байдена определились с главой предвыборной кампании

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США, Понедельник 24 апреля 2023 07:50
У Байдена определились с главой предвыборной кампании Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Команда президента США Джо Байдена определилась с кандидатурой на пост руководителя избирательной кампании в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джо Байден намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году. Сообщается, что его избирательную кампанию возглавит Джули Чавес Родригес, являющаяся директором управления по межправительственным делам Белого дома.

Она работала заместителем руководителя президентской кампании Байдена в 2020 году. Отмечается, что старшие советники президента остановились на ее кандидатуре, опросив почти десяток человек.

Президент США Джо Байден намерен официально объявить о намерениях баллотироваться на второй срок уже на следующей неделе.

Напомним, Байден пообещает препятствовать ядерной атаке КНДР на Южную Корею.

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