Байден призвал Нетаньяху к паузе в войне с ХАМАС: Axios узнало причину

По словам неназванного американского чиновника, ХАМАС должен освободить 10-15 заложников и использовать трехдневную паузу для проверки личностей всех заложников и предоставления списка имен тех, кого он удерживает.

Как заявили изданию два официальных представителя США и Израиля, Нетаньяху в ответ на такой призыв сказал Байдену, что не доверяет намерениям ХАМАС и не верит, что они готовы пойти на сделку по заложникам.

Премьер, по словам источников издания, также добавил, что Израиль может лишиться международной поддержки операции, если боевые действия прекратятся на три дня.

Такие опасения Нетаньяху якобы связаны с тем, что во время гуманитарной паузы в войне в 2014 году боевики ХАМАС напали на группу израильских солдат, похитили одного из них и убили еще нескольких.

Еще один собеседник издания отметил, что Нетаньяху не считает, что для освобождения нескольких сотен заложников необходим большой промежуток времени.

Канцелярия израильского премьера и Белый дом отказались подтверждать изданию такую информацию.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похитили по меньшей мере 240 человек, а также убивали мирных граждан.

В ответ Израиль начал операцию против террористов. Сейчас в ее рамках Армия обороны Израиля ввела свои войска на территорию Сектора Газа.

ХАМАС за все время с начала войны отпустил только четырех заложников - двух американцев и двух израильтян.