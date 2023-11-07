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Байден закликав Нетаньяху до паузи у війні з ХАМАС: Axios дізналася причину

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зробити триденну паузу у війні з ХАМАС. Це потрібно для визволення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами неназваного американського чиновника, ХАМАС має звільнити 10-15 заручників та використати триденну паузу для перевірки особистостей усіх заручників та надання списку імен тих, кого він утримує.

Як заявили виданню два офіційні представники США та Ізраїлю, Нетаньяху у відповідь на такий заклик сказав Байдену, що не довіряє намірам ХАМАС і не вірить, що вони готові піти на угоду щодо заручників.

Прем'єр, за словами джерел видання, також додав, що Ізраїль може втратити міжнародну підтримку операції, якщо бойові дії припиняться на три дні.

Такі побоювання Нетаньяху нібито пов'язані з тим, що під час гуманітарної паузи у війні 2014 року бойовики ХАМАС напали на групу ізраїльських солдатів, викрали одного з них та вбили ще кількох.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що Нетаньяху не вважає, що звільнення кількох сотень заручників потребує великого проміжку часу.

Канцелярія ізраїльського прем'єра та Білий дім відмовилися підтверджувати виданню таку інформацію.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрали щонайменше 240 людей, а також вбивали мирних громадян.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Наразі у її рамках Армія оборони Ізраїлю ввела свої війська на територію Сектору Газа.

ХАМАС за весь час від початку війни відпустив лише чотирьох заручників - двох американців та двох ізраїльтян.

 

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