Байден прибуде до Женеви у вівторок ввечері, Путін - вранці в середу

Президент США Джо Байден прибуде до Женеви, де пройде зустріч з його російським колегою Володимиром Путіним, у вівторок ввечері. Лідер Росії прилетить до столиці Швейцарії не раніше ранку середи.

За даними видання, літак Байдена прибуде до Женеви у вівторок о 16:15 за місцевим часом (17:15 києва). Пізніше в цей же день американський лідер зустрінеться з президентом Швейцарії Гі Пармеленом і міністром закордонних справ країни Іньяціо Кассісом.

Байден зупиниться в готелі InterContinental. На вході готелю вже висить американський прапор, а перед її входом знаходяться співробітники правоохоронних органів.