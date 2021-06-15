Байден прибуде до Женеви у вівторок ввечері, Путін - вранці в середу
Президент США Джо Байден прибуде до Женеви, де пройде зустріч з його російським колегою Володимиром Путіним, у вівторок ввечері. Лідер Росії прилетить до столиці Швейцарії не раніше ранку середи.
Про це повідомило видання Tagblatt.
За даними видання, літак Байдена прибуде до Женеви у вівторок о 16:15 за місцевим часом (17:15 києва). Пізніше в цей же день американський лідер зустрінеться з президентом Швейцарії Гі Пармеленом і міністром закордонних справ країни Іньяціо Кассісом.
Байден зупиниться в готелі InterContinental. На вході готелю вже висить американський прапор, а перед її входом знаходяться співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що завтрашня зустріч Байдена і Путіна триватиме чотири або п'ять годин. Водночас він зазначив, що не знає, чи співпадуть прес-конференції лідерів США і Росії за часом, але Путін зустрінеться з кремлівським пулом відразу після переговорів.
Зазначимо, напередодні саміту РБК-Україна зібрало основні заяви лідерів США і Росії. Зокрема, вони заявляли, що на сьогодні відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. Але за словами Байдена, суперечки можна було б вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.