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Байден про вторгнення в Україну: світ притягне Росію до відповідальності

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за напад на Україну. Американський лідер анонсував звернення до нації у зв'язку з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад. США, їх союзники і партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ закличе Росію до відповіді",- цитує пресслужба Білого дому заяву Байдена.

Американський лідер анонсував зустріч із колегами з G7 та звернення до нації, в якому оголосить про подальші кроки щодо Росії за її напад на Україну. За його словами, він оголосить про подальші дії, які США з союзниками та партнерами зроблять проти Москви за "цей непотрібний акт агресії проти України, глобального миру та безпеки".

Нагадаємо, близько 05:00 24 лютого Путін оголосив про проведення спецоперації проти України та ввів на територію країни російські війська.

Зазначимо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав російську владу відкликати свої війська з України.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВторгнення Росії до України