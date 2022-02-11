Байден зустрівся з радниками з нацбезпеки через ситуацію навколо України, - Reuters

Президент США Джо Байден увечері 10 лютого зустрівся зі своїми радниками з національної безпеки. Обговорювалася загроза вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел агентства, зустріч Байдена з радниками пройшла в ситуативній кімнаті Білого дому. Основною темою обговорення стало нарощування Росією військ на кордоні з Україною і загроза подальшого вторгнення. Співрозмовник видання зазначив, що останнім часом риторика Москви посилюється. Він також допустив, що криза вже наблизилася до критичної точки.

За його словами, в ході зустрічі було відзначено посилення військової активності Росії біля українських кордонів. Джерело видання звернуло увагу на відправку в Чорне море групи російських бойових кораблів і перекидання військової техніки в Білорусь.

За даними кореспондента Washington Post Ешлі Паркер, у Білому домі вважають, що вторгнення Росії в Україну може відбутися до кінця зимових Олімпійських ігор у Пекіні.