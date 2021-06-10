Байден вперше зустрівся з Джонсоном: говорили про Росію

Зокрема, Байден і Джонсон обговорили важливість відносин між Великобританією і США для захисту громадян, підвищення процвітання в обох країнах і просування цінностей по всьому світу.

Вони обговорили ряд питань зовнішньої політики, включаючи Афганістан, Китай, Іран і Росію.

Основною темою переговорів Джонсона і Байдена були відносини США і Британії.

"Прем'єр-міністр і президент обговорили важливість відносин між Великобританією і США щодо захисту наших людей, підвищення добробуту в обох країнах і просування наших цінностей по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Джонсон і Байден підтвердили рішення розвивати співпрацю далі, розширюючи торгівлю і просуваючись до майбутньої угоди про вільну торгівлю між Великобританією і США.

"Відзначаючи важливість не тільки комерційних, але і людських зв'язків між Великобританією і США, вони також домовилися працювати над відновленням поїздок і продовжувати обмінюватися інформацією, яка допоможе перемогти поширення коронавірусу в наших країнах і на міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.

Лідери погодилися, що ЄС і Великобританія несуть відповідальність за спільну роботу і пошук прагматичних рішень для забезпечення безперешкодної торгівлі між Північною Ірландією, Великобританією і Республікою Ірландія.