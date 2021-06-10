RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден вперше зустрівся з Джонсоном: говорили про Росію

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели першу очну зустріч. В ході неї лідери обговорили Китай, Іран і Росію.

Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

Зокрема, Байден і Джонсон обговорили важливість відносин між Великобританією і США для захисту громадян, підвищення процвітання в обох країнах і просування цінностей по всьому світу.

Вони обговорили ряд питань зовнішньої політики, включаючи Афганістан, Китай, Іран і Росію.

Основною темою переговорів Джонсона і Байдена були відносини США і Британії.

"Прем'єр-міністр і президент обговорили важливість відносин між Великобританією і США щодо захисту наших людей, підвищення добробуту в обох країнах і просування наших цінностей по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Джонсон і Байден підтвердили рішення розвивати співпрацю далі, розширюючи торгівлю і просуваючись до майбутньої угоди про вільну торгівлю між Великобританією і США.

"Відзначаючи важливість не тільки комерційних, але і людських зв'язків між Великобританією і США, вони також домовилися працювати над відновленням поїздок і продовжувати обмінюватися інформацією, яка допоможе перемогти поширення коронавірусу в наших країнах і на міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.

Лідери погодилися, що ЄС і Великобританія несуть відповідальність за спільну роботу і пошук прагматичних рішень для забезпечення безперешкодної торгівлі між Північною Ірландією, Великобританією і Республікою Ірландія.

Нагадаємо, саміт G7 в Корнуоллі проходитиме з 11 по 13 червня 2021 року. На ньому буде присутній президент США, який прибув до Європи зі своїм першим закордонним візитом.

Як писало РБК-Україна, Байден прилетів до Британії вчора ввечері. Його літак приземлився на військовому аеродромі Мілденхолл.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденБорис ДжонсонСполучені Штати АмерикиВеликобритания