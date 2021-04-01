RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден вперше збере кабінет міністрів

Автор: Даша Харченко

Президент США Джозеф Байден в перший раз з часу вступу на посаду збере кабінет міністрів. Основна мета цієї зустрічі розгляд плану розвитку інфраструктури.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами заступника прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтса, крім плану розвитку інфраструктури, на зустрічі мають обговорити переваги, які дають заходи з відновлення економіки, представлені Байденом раніше.

Нагадаємо, Джо Байден представив план з оновлення інфраструктури і промисловості країни. Його обсяг - 2 трлн доларів. Джо Байден провів онлайн-зустріч з постійними представниками Ради безпеки ООН. Він підтвердив прихильність США до відновлення взаємодії з міжнародними організаціями, зокрема з ООН.

РБК-Україна писало, що президент США направив приглашение російському колезі Володимиру Путіну для участі у переговорах з клімату. Також він запросив на цей захід голови Китаю Сі Цзіньпіна.

Джо Байден заявив, що поставив нову мету вакцинації від коронавіруса в США. Він очікує, що буде зроблено 200 мільйонів уколів за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
Читайте також
У Байдена запідозрили Трампа в спробах втрутитися в наукові дослідження
Прогноз погоди