Байден запросив Путіна і Сі Цзіньпіна на переговори з клімату

Президент США Джо Байден направив запрошення російському колезі Володимиру Путіну для участі у переговорах по клімату. Також він запросив на цей захід голову Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Associated Press.

Нагадаємо, раніше Джо Байден зробив ряд заяв про Володимира Путіна. Зокрема, він назвав його вбивцею. Крім того, американський лідер пообіцяв притягнути Путіна до відповідальності за втручання у вибори його країни 2020 року. Розвідка США раніше опублікувала доповідь, в якій говориться, що Російська Федерація намагалася втрутитися у вибори в США.

Для адміністрації нового президента США це будуть перші великі переговори з питань глобального клімату.

При цьому співрозмовник агентства не розкрив деталі очікуваних переговорів.

"Президент Байден запрошує Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна на великі переговори його адміністрації з питань глобального клімату", - йдеться в повідомленні.

Після цього стало відомо, що МЗС Росії на тлі загострення у відносинах з США почав підготовку нової телефонної розмови між Путіним і Байденом.

Також РБК-Україна писало, що Байден раніше провів першу телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.