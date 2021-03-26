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Байден запросив Путіна і Сі Цзіньпіна на переговори з клімату

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 26 березня 2021 21:50
Байден запросив Путіна і Сі Цзіньпіна на переговори з клімату Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Президент США Джо Байден направив запрошення російському колезі Володимиру Путіну для участі у переговорах по клімату. Також він запросив на цей захід голову Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Associated Press.

"Президент Байден запрошує Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна на великі переговори його адміністрації з питань глобального клімату", - йдеться в повідомленні.

При цьому співрозмовник агентства не розкрив деталі очікуваних переговорів.

Для адміністрації нового президента США це будуть перші великі переговори з питань глобального клімату.

Нагадаємо, раніше Джо Байден зробив ряд заяв про Володимира Путіна. Зокрема, він назвав його вбивцею. Крім того, американський лідер пообіцяв притягнути Путіна до відповідальності за втручання у вибори його країни 2020 року. Розвідка США раніше опублікувала доповідь, в якій говориться, що Російська Федерація намагалася втрутитися у вибори в США.

Після цього стало відомо, що МЗС Росії на тлі загострення у відносинах з США почав підготовку нової телефонної розмови між Путіним і Байденом.

Також РБК-Україна писало, що Байден раніше провів першу телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

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