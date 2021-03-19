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Байден обговорив з постпредами Радбезу ООН шляхи взаємодії у боротьбі з пандемією

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 07:11
Байден обговорив з постпредами Радбезу ООН шляхи взаємодії у боротьбі з пандемією Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч з постійними представниками Ради безпеки ООН. Він підтвердив прихильність США до відновлення взаємодії з міжнародними організаціями, зокрема з ООН.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Так, Байден заявив про важливість роботи з глобальними партнерами і через багатосторонні установи для припинення пандемії, підвищення глобальної безпеки в області охорони здоров'я і забезпечення того, щоб країни сприяли справедливому і сталому економічному відновленню.

Президент Байден також зазначив необхідність дій РБ ООН щодо низки регіональних криз, у тому числі в М'янмі, Ефіопії, Лівії, Сирії та Ємені.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що глобальна вакцинація від коронавіруса потребує скоординованих зусиль. Тому він запропонував G20 створити спеціальну групу по вакцинації від COVID-19.

Також Гутерріш заявив, що у світі поширення вакцин здійснюється несправедливо і нерівномірно.

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