Байден обговорив з постпредами Радбезу ООН шляхи взаємодії у боротьбі з пандемією

Президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч з постійними представниками Ради безпеки ООН. Він підтвердив прихильність США до відновлення взаємодії з міжнародними організаціями, зокрема з ООН.

Про це повідомили на сайті Білого дому .

Так, Байден заявив про важливість роботи з глобальними партнерами і через багатосторонні установи для припинення пандемії, підвищення глобальної безпеки в області охорони здоров'я і забезпечення того, щоб країни сприяли справедливому і сталому економічному відновленню.

Президент Байден також зазначив необхідність дій РБ ООН щодо низки регіональних криз, у тому числі в М'янмі, Ефіопії, Лівії, Сирії та Ємені.