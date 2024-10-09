Байден впервые за долгое время поговорил с Нетаньяху

По ее словам, сегодня утром Байден пообщался с премьером Израиля. Вице-президент США Камала Харрис также присоединилась к разговору.

Жан-Пьер отметила, что разговор Байдена и Нетаньяху был "прямым и продуктивным". Он продолжался 30 минут. Лидеры обсудили ряд вопросов

Спикер не рассказала деталей звонка, но отметила, что они будут опубликованы в ближайшее время на сайте Белого дома.