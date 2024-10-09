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Байден впервые за долгое время поговорил с Нетаньяху

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Джо Байден в среду, 9 октября, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Это были первые за два месяца переговоры лидеров на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, сегодня утром Байден пообщался с премьером Израиля. Вице-президент США Камала Харрис также присоединилась к разговору.

Жан-Пьер отметила, что разговор Байдена и Нетаньяху был "прямым и продуктивным". Он продолжался 30 минут. Лидеры обсудили ряд вопросов

Спикер не рассказала деталей звонка, но отметила, что они будут опубликованы в ближайшее время на сайте Белого дома.

Напомним, СМИ сообщали, что сегодня, 9 октября, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Лидеры должны были обсудить нюансы вероятного нанесения ударов Израилю по Ирану.

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НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильБелый дом