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Байден вперше за довгий час поговорив з Нетаньяху

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден у середу, 9 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Це були перші за майже два місяці переговори лідерів на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, сьогодні вранці Байден поспілкувався з прем'єром Ізраїлю. Віцепрезидент США Камала Гарріс також приєдналася до розмови.

Жан-П'єр зазначила, що розмова Байдена та Нетаньяху була "прямою та продуктивною". Вона тривала 30 хвилин. Лідери обговорили низку питань

Речниця не розповіла деталей дзвінка, але зазначила, що вони будуть опубліковані найближчим часом на сайті Білого дому.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що сьогодні, 9 жовтня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Лідери мали обговорити нюанси ймовірного нанесення ударів Ізраїлю по Ірану.

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НетаньяхуСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденІзраїльБілий дім