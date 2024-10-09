Байден вперше за довгий час поговорив з Нетаньяху

За її словами, сьогодні вранці Байден поспілкувався з прем'єром Ізраїлю. Віцепрезидент США Камала Гарріс також приєдналася до розмови.

Жан-П'єр зазначила, що розмова Байдена та Нетаньяху була "прямою та продуктивною". Вона тривала 30 хвилин. Лідери обговорили низку питань

Речниця не розповіла деталей дзвінка, але зазначила, що вони будуть опубліковані найближчим часом на сайті Білого дому.