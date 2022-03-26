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Байден про війну в Україні: нам потрібно готуватися до тривалої боротьби

Президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Президент США Джо Байден у Варшаві під час своєї промови заявив, що зараз в Україні йде боротьба за демократію та свободу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента.

За його словами, зараз в Україні відбувається боротьба між свободою та репресією.

"Це боротьба між світовим порядком, заснованим на правилах і законах, та грубою силою. Нам потрібно готувати себе до тривалої боротьби, ми не переможемо за день чи місяць", - сказав Байден.

Також він додав, що "зараз Україна - на передовій лінії у боротьбі за демократію та за свободу".

Раніше Байден повідомляв, що проти Росії діють найважчі у світі караючі санкції і за ними підуть нові.

Також ми писали, що Байден вірить, що переконав Китай не допомагати Росії у війні.

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Джозеф БайденВійна в Україні