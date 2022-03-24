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Байден вірить, що переконав Китай не допомагати Росії у війні

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Брюссель, Четвер 24 березня 2022 21:09
Байден вірить, що переконав Китай не допомагати Росії у війні Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив переконання, що китайська влада усвідомлює жахливі економічні наслідки у випадку військової допомоги Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Байден нагадав, що провів "дуже відверту розмову" з главою КНР Сі Цзіньпіном щодо можливої допомоги РФ у війні проти України. Американський президент чітко дав зрозуміти колезі, які наслідки матиме допомога Китаю російській владі.

"Я думаю, Китай усвідомлює, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов'язане із Заходом, ніж із Росією. І тому я сподіваюся, що він не приєднається", – заявив Байден.

Нагадаємо, що після розмови Байден-Цзіньпін США не зафіксували постачання китайського озброєння до РФ.

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