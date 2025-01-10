Байден выступит с заключительной речью 13 января, - Белый дом

Президент США Джо Байден выступит с заключительной речью в понедельник, 13 января. Действующий американский лидер очертит самые важные достижения его администрации во внешней политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и "Голос Америки" .

"В понедельник, 13 января, президент Байден выступит с внешнеполитической речью в Государственном департаменте, посвященной работе его администрации, направленной на укрепление Америки и ее лидерства в мире", - сообщили в Белом доме.

Ожидается, что во время своей речи Байден привлечет внимание к усилиям своей администрации по расширению НАТО, сплочению союзников для предоставления Украине постоянного потока военной помощи, заключению соглашения о безопасности и сотрудничестве между Японией и Южной Кореей и т.п.