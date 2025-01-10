Байден виступить із завершальною промовою 13 січня, - Білий дім
Президент США Джо Байден виступить із завершальною промовою у понеділок, 13 січня. Чинний американський лідер окреслить найважливіші досягнення його адміністрації у зовнішній політиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому та "Голос Америки".
"У понеділок, 13 січня, президент Байден виступить із зовнішньополітичною промовою в Державному департаменті, присвяченою роботі його адміністрації, спрямованій на зміцнення Америки та її лідерства у світі", - повідомили у Білому домі.
Очікується, що під час своєї промови Байден приверне увагу до зусиль своєї адміністрації щодо розширення НАТО, згуртування союзників для надання Україні постійного потоку військової допомоги, укладення угоди про безпеку та співробітництво між Японією та Південною Кореєю тощо.
Нагадаємо, чергові вибори президента США відбулися 5 листопада 2024 року. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.
Трамп здобув перемогу на виборах. Офіційно повноваження перейдуть до нього після інавгурації 20 січня 2025 року.
Про те, коли пройде церемонія та де її можна подивитися, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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