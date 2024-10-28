RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Байден высказался об отправке северокорейских солдат в Россию

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден считает очень опасной отправку северокорейских солдат в Россию. Военных КНДР могут задействовать в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы американского государства приводит AFP.

Президента Байдена попросили прокомментировать данные о размещении солдат КНДР на территории России после того, как он проголосовал на президентских выборах в штате Дэлавер. 

"Это очень опасно, очень опасно", - заявил американский лидер. 

Также Байден упомянул слухи о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы общался с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода с должности. 

 

Солдаты КНДР в России

Напомним, США уже подтверждали присутствие северокорейских военных на территории России. По информации Белого дома, солдат КНДР туда доставили на кораблях. После этого их начали обучать на полигонах.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины еще на прошлой неделе подчеркивало, что в Россию перебросили около 12 тысяч солдат КНДР. Часть из них доставили в Курскую область.

По информации Центра нацсопротивления, более 3 тысяч северокорейских солдат уже начали слаживание в Курской области. Вместе с военными на полигоны привозят сотрудников посольства КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРДжозеф БайденСеверная КореяВойна в Украине