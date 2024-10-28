Байден высказался об отправке северокорейских солдат в Россию

Президента Байдена попросили прокомментировать данные о размещении солдат КНДР на территории России после того, как он проголосовал на президентских выборах в штате Дэлавер.

"Это очень опасно, очень опасно", - заявил американский лидер.

Также Байден упомянул слухи о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы общался с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода с должности.