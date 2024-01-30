Байден решил, как ответить на удар по американским военным в Иордании

Журналисты поинтересовались у Байдена, решил ли он, как будет реагировать на теракты.

"Да", - коротко ответил президент, не уточнив деталей.

При этом Байден подчеркнул, что Иран несет ответственность за атаку, поскольку поставляет оружие боевикам, которые потом наносят удары. Но, по словам американского лидера, США не хотят войны с Ираном.

"Я не думаю, что нам нужна более масштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, к чему я стремлюсь", - сказал президент.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад боевики, которых поддерживает Иран, ударили беспилотником по американским войскам на на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

В результате такого теракта три американских военнослужащих погибли и по меньшей мере 34 получили ранения.