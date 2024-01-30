Байден вирішив, як відповісти на удар по американських військових у Йорданії

Журналісти поцікавилися у Байдена, чи вирішив він, як реагуватиме на теракти.

"Так", - коротко відповів президент, не уточнивши деталей.

При цьому Байден підкреслив, що Іран несе відповідальність за атаку, оскільки постачає зброю бойовикам, які потім завдають ударів. Але за словами американського лідера, США не хочуть війни з Іраном.

"Я не думаю, що нам потрібна більш масштабна війна на Близькому Сході. Це не те, чого я прагну", - сказав президент.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому бойовики, яких підтримує Іран, вдарили безпілотником по американських військах на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Внаслідок такого теракту троє американських військовослужбовців загинули і щонайменше 34 отримали поранення.