Байден не исключает отправку американских войск в Тайвань в случае вторжения Китая

"Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и тому подобное", - сказал Байден.

По его словам, это будет "зависеть от обстоятельств".

"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус. Поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы проводим консультации с нашими союзниками в регионе", - добавил президент США.