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Байден не исключает отправку американских войск в Тайвань в случае вторжения Китая

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки могут разместить свои войска на Тайване в случае вторжения Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в интервью Time.

"Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и тому подобное", - сказал Байден.

По его словам, это будет "зависеть от обстоятельств".

"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус. Поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы проводим консультации с нашими союзниками в регионе", - добавил президент США.

Конфликт между Тайванем и Китаем

Тайвань считает себя отдельным государством, но Китай в свою очередь называет остров частью своих территорий. Пекин называет власть Тайваня сепаратистами и устрашаю войной.

В частности, недавно Китай снова прибег к запугиваниям Тайваня, пообещав силой "разгромить" независимость острова.

Отметим, что США оказывают Тайваню помощь, в том числе и военную. Поэтому на этом фоне между США и Китаем тоже обостряется конфликт.

Также недавно Китай провел масштабные военные учения возле Тайваня с имитациями атаки.

Больше о том, зачем Пекину такие учения и возможно вторжение - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайТайвань