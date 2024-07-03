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Демократы обсуждают возможность требования к Байдену сняться с выборов, - Bloomberg

Вашингтон, Среда 03 июля 2024 20:59
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Демократы обсуждают возможность требования к Байдену сняться с выборов, - Bloomberg Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Представители Демократической партии США могут подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену, чтобы он вышел из предвыборной гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам неназванного чиновника, возможность такого письма продвигают демократы, которые баллотируются на переизбрание "в традиционно демократических округах". Это указывает на то, насколько сильно распространена паника насчет Байдена в партии.

Пока только один демократ - Ллойд Доггетт - публично призвал Байдена снять свою кандидатуру. При этом еще несколько членов партии дистанцировались от президента.

"Я отвергаю мнение, что это была плохая ночь и все в порядке (речь о дебатах Байдена и экс-президента США Дональда Трампа - ред.). Это была плохая ночь, и это серьезная ситуация, с которой нужно разобраться", - заявил в комментарии Bloomberg демократ Майк Куигли.

В свою очередь один из главных спонсоров кампании Байдена Чарльз Майерс отметил, что события развиваются "гораздо быстрее против президента", чем он ожидал.

"Я думаю, что у них есть еще пять-шесть дней (для решения по кандидату - ред.)", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее в США прошли дебаты между президентом Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом. Действующий американский лидер их проиграл. На фоне этого в Демократической партии началась паника и обсуждения о возможной замене кандидата.

Как писало сегодня, 3 июля, The New York Times, сам Байден усомнился в своей возможности продолжать участвовать в выборах президента.

При этом, по информации Reuters, главным кандидатом на замену Байдена является вице-президент США Камала Харрис. Согласно соцопросам, она незначительно отстает от Трампа.

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