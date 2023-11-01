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Байден ветирует законопроект о пакете помощи Израилю без Украины, - Белый дом

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами Палаты представителей законопроект о пакете помощи только Израилю, без финансирования поддержки для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В Белом доме заявили, что глава государства не поддержит такую инициативу представителей Республиканской партии по оказанию помощи Тель-Авиву, одновременно сократив финансирование Налоговой службы (IRS) и исключив направление средств на другие приоритеты национальной безопасности.

Административно-бюджетное управление (OMB) разобрало предложение республиканцев в Палате представителей и пришло к выводу, что оно "привносит партийность в поддержку Израиля" и не отвечает требованиям времени, игнорируя гуманитарную помощь жителям Сектора Газа и помощь Украине, а также союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", - подчеркнули в Административно-бюджетном управлении.

Перед этим Белый дом заявлял, что предложение Республиканской партии знаменует собой "отход от двухпартийного прецедента", требующего сокращения финансирования в рамках чрезвычайного пакета мер по национальной безопасности США.

"Конгресс последовательно и двухпартийно работал над оказанием помощи Израилю в сфере безопасности, и этот законопроект угрожает излишне подорвать этот давний подход. Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия", - отметили в OMB.

В заявлении Управления также говорится, что администрация продолжит работать с законодателями в Конгрессе, чтобы добиться соглашения по дополнительному запросу, выдвинутому ранее в этом месяце Белым домом.

Что этому предшествовало

Напомним, 30 октября новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил свой вариант пакета помощи Израилю на 14,3 млрд долларов без Украины.

Эта инициатива конкурирует с запросом президента США Джо Байдена к Конгрессу выделить 106 млрд долларов, которые, в частности, хотят направить на военную помощь Украине и Израилю.

На следующий день координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби заявил, что Байден может ветировать законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины, если его примут в Конгрессе.

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