Байден ветирует законопроект о пакете помощи Израилю без Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами Палаты представителей законопроект о пакете помощи только Израилю, без финансирования поддержки для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
В Белом доме заявили, что глава государства не поддержит такую инициативу представителей Республиканской партии по оказанию помощи Тель-Авиву, одновременно сократив финансирование Налоговой службы (IRS) и исключив направление средств на другие приоритеты национальной безопасности.
Административно-бюджетное управление (OMB) разобрало предложение республиканцев в Палате представителей и пришло к выводу, что оно "привносит партийность в поддержку Израиля" и не отвечает требованиям времени, игнорируя гуманитарную помощь жителям Сектора Газа и помощь Украине, а также союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", - подчеркнули в Административно-бюджетном управлении.
Перед этим Белый дом заявлял, что предложение Республиканской партии знаменует собой "отход от двухпартийного прецедента", требующего сокращения финансирования в рамках чрезвычайного пакета мер по национальной безопасности США.
"Конгресс последовательно и двухпартийно работал над оказанием помощи Израилю в сфере безопасности, и этот законопроект угрожает излишне подорвать этот давний подход. Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия", - отметили в OMB.
В заявлении Управления также говорится, что администрация продолжит работать с законодателями в Конгрессе, чтобы добиться соглашения по дополнительному запросу, выдвинутому ранее в этом месяце Белым домом.
Напомним, 30 октября новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил свой вариант пакета помощи Израилю на 14,3 млрд долларов без Украины.
Эта инициатива конкурирует с запросом президента США Джо Байдена к Конгрессу выделить 106 млрд долларов, которые, в частности, хотят направить на военную помощь Украине и Израилю.
На следующий день координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби заявил, что Байден может ветировать законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины, если его примут в Конгрессе.
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