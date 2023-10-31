Законопроект о помощи Израилю без Украины: у Байдена намекнули на вето

Президент США Джо Байден может ветировать законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины, если его примут в Конгрессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Журналисты поинтересовались у Кирби, может ли президент США наложить вето на законопроект о помощи Израилю, который предложили республиканцы Палаты представителей.

"Я думаю, мы вчера вечером ясно выразились, насколько этот республиканский законопроект не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Президент никогда не будет ничего делать, если это не отвечает нашим ключевым потребностям в сфере национальной безопасности", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что до этого в СМИ появилась информация о том, что Байден может наложить вето на законопроект, если его примут в Конгрессе. Это объясняется тем, что такая инициатива не соответствует национальным интересам США.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 30 октября, новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил свой вариант пакета помощи Израилю на 14,3 млрд долларов без Украины.

Эта инициатива конкурирует с запросом президента США Джо Байдена к Конгрессу выделить 106 млрд долларов, которые, в частности, хотят направить на военную помощь Украине и Израилю.