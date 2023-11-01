Байден ветує законопроект про пакет допомоги Ізраїлю без України, - Білий дім

У Білому домі заявили, що глава держави не підтримає таку ініціативу представників Республіканської партії з надання допомоги Тель-Авіву, одночасно скоротивши фінансування Податкової служби (IRS) та виключивши спрямування коштів на інші пріоритети національної безпеки.

Адміністративно-бюджетне управління (OMB) розібрало пропозицію республіканців у Палаті представників і дійшло висновку, що воно "привносить партійність на підтримку Ізраїлю" і не відповідає вимогам часу, ігноруючи гуманітарну допомогу жителям Сектору Газа та допомогу Україні, а також союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Цей законопроект шкідливий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки", - наголосили в Адміністративно-бюджетному управлінні.

Перед цим Білий дім заявляв, що пропозиція Республіканської партії знаменує собою "відхід від двопартійного прецеденту", що вимагає скорочення фінансування в рамках надзвичайного пакета заходів національної безпеки США.

"Конгрес послідовно та двопартійно працював над наданням допомоги Ізраїлю у сфері безпеки, і цей законопроект загрожує зайво підірвати цей давній підхід. Відділення допомоги Ізраїлю в галузі безпеки від інших пріоритетів у додатковому документі з національної безпеки матиме глобальні наслідки", - зазначили в OMB.

У заяві Управління також йдеться, що адміністрація продовжить працювати із законодавцями в Конгресі, щоб домогтися угоди на додатковий запит, висунутий раніше цього місяця Білим домом.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 30 жовтня новий речник Палати представників США Майк Джонсон запропонував свій варіант пакета допомоги Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без України.

Ця ініціатива конкурує із запитом президента США Джо Байдена до Конгресу виділити 106 млрд доларів, які, зокрема, хочуть направити на військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Наступного дня координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі заявив, що Байден може ветувати законопроект про допомогу Ізраїлю окремо від України, якщо його ухвалять у Конгресі.