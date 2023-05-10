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Байден: весь мир окажется в беде, если США объявят дефолт

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден считает, что во всем мире начнутся проблемы, если Соединенные Штаты Америки объявят дефолт.

Как сообщает РБК-Украина, слова главы американского государства приводит The Hill.

Президент рассказал, что мировые лидеры задаются вопросом о возможности объявления дефолта в США.

"Потому что, если мы объявим дефолт по нашему долгу, весь мир окажется в беде", - отметил Байден.

При этом глава государства подчеркнул, что считает риск дефолта “искусственно созданным кризисом”, но предупредил о таких последствиях, как повышение процентных ставок по кредитам, задержка выплат по социальному обеспечению и ветеранам, а также потеря рабочих мест.

"Наша экономика впадет в рецессию, а нашей международной репутации будет нанесен сильнейший ущерб. Мы не должны даже говорить об этой ситуации", - добавил президент.

Напомним, об угрозе превышения лимита госдолга заявляли в Минфине США еще в январе 2023 года.

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