Байден: увесь світ опиниться в біді, якщо США оголосять дефолт

Президент розповів, що світові лідери ставлять питання про можливість оголошення дефолту в США.

"Бо, якщо ми оголосимо дефолт на наш обов'язок, весь світ опиниться в біді", - зазначив Байден.

При цьому глава держави наголосив, що вважає ризик дефолту "штучно створеною кризою", але попередив про такі наслідки, як підвищення відсоткових ставок за кредитами, затримка виплат з соціального забезпечення та ветеранам, а також втрата робочих місць.

"Наша економіка впаде в рецесію, а нашій міжнародній репутації буде завдано сильних збитків. Ми не повинні навіть говорити про цю ситуацію", - додав президент.