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Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области

Фото: президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Наступление украинских военных на территории Курской области создает серьезную дилемму для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post и Reuters.

Глава Белого дома впервые высказался по поводу операции ВСУ в ходе визита в Новый Орлеан.

"Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней (чтобы быть в курсе событий. - ред.), и это создает настоящую дилемму для Путина", - сказал президент.

Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока продолжается военная операция.

Добавим, что спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, заявила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к операции в Курской области.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы продолжим разговоры с украинцами об их подходе, но это действительно их дело", - сказала она.

Реакция США на операцию ВСУ

В Госдепартаменте в целом поддерживают операцию ВСУ в Курской области. В то же время, США не изменили своей позиции относительно ударов американским оружием по территории России.

Ранее в Белом доме отметили, что украинские военные не нарушали запрет на удары оружием США по территории страны-агрессора.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь во время визита в Киев назвал "историческим" прорыв украинскими войсками границы в Курской области.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что операция ВСУ приближает решение США о разрешении на удары ATACMS по объектам на территории РФ.

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Курская область