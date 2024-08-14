Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области

Глава Белого дома впервые высказался по поводу операции ВСУ в ходе визита в Новый Орлеан.

"Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней (чтобы быть в курсе событий. - ред.), и это создает настоящую дилемму для Путина", - сказал президент.

Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока продолжается военная операция.

Добавим, что спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, заявила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к операции в Курской области.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы продолжим разговоры с украинцами об их подходе, но это действительно их дело", - сказала она.