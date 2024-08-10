Белый дом о "прорыве" в Курской области: поддерживаем связь с украинскими коллегами

США поддерживают связь с украинской стороной на фоне прорыва границы в Курской области. Однако Вашингтон пока не готов к каким-либо комментариям.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

"Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях. Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия", - сказал журналистам представитель Белого дома.

В то же время Кирби отказался дать характеристику ситуации в Курской области, объяснив это тем, что следует дождаться, пока у Вашингтона будет лучшее представление о событиях на территории российского региона.

Также представитель Белого дома заверил, что украинская армия не нарушала ограничений, наложенных США на удары вглубь российской территории американским оружием.

"Они используют ее в зоне, где мы раньше говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь - помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина", - добавил он.