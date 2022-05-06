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Зеленський звернеться до лідерів G7 в неділю

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П'ятниця 06 травня 2022 14:29
Зеленський звернеться до лідерів G7 в неділю Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський приєднається у режимі відеоконференції до зустрічі "Великої сімки" 8 травня. Участь глави держави анонсував уряд Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Лідери G7 поспілкуються з президентом України в неділю. Участь Зеленського в зустрічі 8 травня назвали символічною.

"8 травня – історична дата, що знаменує закінчення Другої світової війни в Європі, яка спричинила терор, руйнування та смерть в європейських країнах", – нагадали в німецькому уряді.

У Берліні назвали згуртованість G7 "важливішою, ніж коли-небудь раніше" в умовах війни РФ проти України. Німеччина цьогоріч головує у "Великій сімці", до якої також входять США, Канада, Франція, Італія, Японія і Сполучене Королівство.

Раніше Зеленський отримав запрошення на саміт G20 в Індонезії. Зустріч двадцятки провідних економік планети запланована на 15-16 листопада.

До слова, президент Зеленський заявив про необхідність Плану Маршалла для України.

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