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Байден вимагає тримати в таємниці інформацію про обмін розвідданими з Україною, - NBC

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Вашингтон, Субота 07 травня 2022 08:47
Байден вимагає тримати в таємниці інформацію про обмін розвідданими з Україною, - NBC Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден розкритикував своїх військових за витік інформації про обмін розвідданими з Україною у ЗМІ. Він також вимагає припинити всі витоки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NBC.

За даними джерел, Байден у телефонній розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Авріл Хейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном заявив, що витоки даних у ЗМІ є контрпродуктивними і "відволікають від нашої мети".

ЦРУ та Управління національної розвідки відмовили NBC у коментарях. Пентагон та Рада національної безпеки не відповіли на запити.

США допомагають Україні важливою інформацією

За даними NBC, у перші дні повномасштабного російського вторгнення саме дані розвідки США допомогли Україні врятувати свої військові літаки та системи ППО. Зокрема, Вашингтон передав координати, куди російська сторона планувала скинути бомби та ракети.

Потім стало відомо, що удари по російських командних центрах у районі Ізюма теж стали можливими завдяки розвідданим США. За деякими даними, американська сторона допомогла Україні потопити флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва".

Адміністрація Байдена офіційно стверджує, що передає дані лише про ситуацію на полі бою, але не впливає на вибір цілей ударів ЗСУ та не розкриває розташування російських воєначальників.

Нагадаємо, у квітні США зняли обмеження на обмін розвідданими з Україною, які стосуються її окупованих регіонів та зони активних бойових зіткнень.

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