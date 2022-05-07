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Байден требует держать в тайне информацию об обмене разведданными с Украиной, - NBC

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Вашингтон, Суббота 07 мая 2022 08:47
Байден требует держать в тайне информацию об обмене разведданными с Украиной, - NBC Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден раскритиковал своих военных за утечку информации об обмене разведданными с Украиной в СМИ. Он также потребовал прекратить всякие утечки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

По данным источников, Байден в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином заявил, что утечки данных в СМИ являются контрпродуктивными и "отвлекают от нашей цели".

ЦРУ и Управление национальной разведки отказали NBC в комментариях. Пентагон и Совет национальной безопасности не ответили на запросы.

США помогают Украине важной информацией

По данным NBC, в первые дни полномасштабного российского вторжения именно данные разведки США помогли Украине спасти свои военные самолеты и системы ПВО. В частности, Вашингтон передал координаты, куда российская сторона планировала сбросить бомбы и ракеты.

Затем стало известно, что удары по российским командным центрам в районе Изюма тоже стали возможны благодаря разведданным США. По некоторым данным, американская сторона помогла Украине потопить флагман Черноморского флота России крейсер "Москва".

Администрация Байдена официально утверждает, что передает данные только о ситуации на поле боя, но не влияет на выбор целей ударов ВСУ и не раскрывает местоположение российских военачальников.

Напомним, в апреле США сняли ограничения на обмен разведданными с Украиной, которые касаются ее оккупированных регионов и зоны активных боевых столкновений.

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