Байден требует держать в тайне информацию об обмене разведданными с Украиной, - NBC
Президент США Джо Байден раскритиковал своих военных за утечку информации об обмене разведданными с Украиной в СМИ. Он также потребовал прекратить всякие утечки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
По данным источников, Байден в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином заявил, что утечки данных в СМИ являются контрпродуктивными и "отвлекают от нашей цели".
ЦРУ и Управление национальной разведки отказали NBC в комментариях. Пентагон и Совет национальной безопасности не ответили на запросы.
США помогают Украине важной информацией
По данным NBC, в первые дни полномасштабного российского вторжения именно данные разведки США помогли Украине спасти свои военные самолеты и системы ПВО. В частности, Вашингтон передал координаты, куда российская сторона планировала сбросить бомбы и ракеты.
Затем стало известно, что удары по российским командным центрам в районе Изюма тоже стали возможны благодаря разведданным США. По некоторым данным, американская сторона помогла Украине потопить флагман Черноморского флота России крейсер "Москва".
Администрация Байдена официально утверждает, что передает данные только о ситуации на поле боя, но не влияет на выбор целей ударов ВСУ и не раскрывает местоположение российских военачальников.
Напомним, в апреле США сняли ограничения на обмен разведданными с Украиной, которые касаются ее оккупированных регионов и зоны активных боевых столкновений.
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