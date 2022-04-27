Розвідка США на початку війни допомогла Україні врятувати літаки та ППО, - NBC

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну американська розвідка надала Києву дані про те куди окупанти планують скинути свої ракети та бомби. Це допомогло українській стороні врятувати свої літаки та системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Як інформує видання, посилаючись на заяви офіційних осіб, обмін розвідувальними даними також дозволив українським військовим збити російський транспортний літак із сотнями військовослужбовців, що допомогло відбити напад Росії на ключовий аеропорт під Києвом.

Саме це, за їхніми словами, відіграло вирішальну роль в успіху України проти численних російських військ.

У виданні зазначають, що саме подробиці про засоби ППО і транспортний літак, про які раніше не повідомлялося, підкреслюють, чому розвідувальні дані американських спецслужб і Пентагону стали важливим чинником, що допомагає Україні завадити зусиллям РФ захопити більшу частину країни.

Як наводить NBC слова прес-секретаря Ради національної безпеки Білого дому, "США регулярно надають докладну, своєчасну інформацію українцям на полі бою, щоб допомогти їм захистити свою країну від російської агресії, і продовжуватиме робити це далі".

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що США передають Україні розвіддані, які допоможуть уражати цілі в ОРДЛО і Криму.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 63-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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