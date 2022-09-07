Байден і Трасс домовилися поглибити співпрацю щодо підтримки України

Президент США Джо Байден вперше обговорив з новим прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс поглиблення співпраці в підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єра Британії, Білий дім і Twitter Байдена.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра йдеться, що Байден і Трасс обговорили поглиблення співпраці з НАТО і угоду про безпеку між США, Австралією і Великобританією, укладену торік на противагу Китаю.

"Трас сподівається на тісну співпрацю з президентом Байденом як лідерів вільних демократій для розв'язання спільних проблем, зокрема екстремальних економічних проблем, розв'язаних війною Путіна", - йдеться в заяві.

У заяві Білого дому йдеться, що два лідери обговорили продовження тісної співпраці по Україні, розв'язання проблем, створених Китаєм, запобігання отримання Іраном ядерної зброї і забезпечення стійких і доступних енергетичних ресурсів.

"Я з нетерпінням чекаю поглиблення особливих відносин між нашими країнами і тісної співпраці у розв'язання глобальних проблем, включаючи постійну підтримку України в її захисті від російської агресії", - написав Байден в Twitter.

Нагадаємо, Трасс після призначення на посаду прем'єр-міністра перший дзвінок зробила президенту України Володимиру Зеленському. Вона прийняла запрошення відвідати Україну найближчим часом.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з Трасс. Сторони обговорив гарантії безпеки. Також лідери країн обговорили участь Британії у відновленні України.

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