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Байден: США не прагнуть конфлікту з Росією, але будуть протистояти викликам

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не прагне йти на конфлікт з Москвою. Однак водночас, за словами Байдена, США готові дати відсіч на виклики з боку Росії.

Про це йдеться у статті американського президента в газеті The Washington Post.

Як пояснив Байден, у Білому домі прагнуть стабільних та передбачуваних відносин між Росією та США, зокрема у питаннях стратегічної стабільності та контролю над озброєннями.

"Тому я діяв негайно, щоб продовжити на п'ять років новий договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь та зміцнити безпеку США та світу", - написав він.

Президент Байден зазначив, що Вашингтон не буде вагатися з відповіддю, якщо Москва у майбутньому завдасть шкоди США.

"Ми єдині у відповіді на виклики з боку Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії щодо України. Не буде ніяких сумнівів в рішучості США захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремлювати від наших інтересів. Путін знає, що ми не будемо коливатися з відповіддю на майбутні дії, що завдають шкоди", - сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, 16 червня у Женеві має відбутися зустріч президентів США та Росії. Байден під час зустрічі з Путіним планує ще раз підтвердити прихильність США територіальній цілісності України.

РБК-Україна писало, що Байден також хоче обговорити з Путіним кібербезпеку на тлі хакерських атак.

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