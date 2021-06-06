Байден: США не прагнуть конфлікту з Росією, але будуть протистояти викликам

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не прагне йти на конфлікт з Москвою. Однак водночас, за словами Байдена, США готові дати відсіч на виклики з боку Росії.
Про це йдеться у статті американського президента в газеті The Washington Post.
Як пояснив Байден, у Білому домі прагнуть стабільних та передбачуваних відносин між Росією та США, зокрема у питаннях стратегічної стабільності та контролю над озброєннями.
"Тому я діяв негайно, щоб продовжити на п'ять років новий договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь та зміцнити безпеку США та світу", - написав він.
Президент Байден зазначив, що Вашингтон не буде вагатися з відповіддю, якщо Москва у майбутньому завдасть шкоди США.
"Ми єдині у відповіді на виклики з боку Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії щодо України. Не буде ніяких сумнівів в рішучості США захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремлювати від наших інтересів. Путін знає, що ми не будемо коливатися з відповіддю на майбутні дії, що завдають шкоди", - сказав глава Білого дому.
Нагадаємо, 16 червня у Женеві має відбутися зустріч президентів США та Росії. Байден під час зустрічі з Путіним планує ще раз підтвердити прихильність США територіальній цілісності України.
РБК-Україна писало, що Байден також хоче обговорити з Путіним кібербезпеку на тлі хакерських атак.