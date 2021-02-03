ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден ще не вирішив, в яку країну здійснить перший візит

США, Середа 03 лютого 2021 05:48
Байден ще не вирішив, в яку країну здійснить перший візит
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден ще не спланував свій перший закордонний візит. Він набув свої повноваження 20 січня.

Про це сказала під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, вона не має інформації щодо подорожей президента Байдена і його першого закордонного візиту.

Вона також прокоментувала запитання, чи планує Байден, так само як і попередні президенти-демократи обрати Канаду як країну для першого візиту.

"Я нагадаю вам, що перша телефонна розмова була проведена з прем’єр-міністром Канади, отже це, вочевидь, є підтвердженням важливості наших відносин", - підкреслила речниця.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним прямо заявив про російську агресію в Україні. Кремль, своєю чергою, не згоден з таким формулюванням.

Також міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що нова адміністрація США буде більш активною в питаннях України. На його думку, про це свідчить, нещодавня розмова президентів США та Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся