Байден надеется на сохранение двухпартийной поддержки Украины после выборов

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что демократы и республиканцы продолжат свой "двухпартийный подход" к войне России против Украины независимо от окончательных результатов промежуточных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Глава Белого дома подчеркнул, что в области внешней политики США должны продолжить этот двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии.

"Независимо от того, что покажут окончательные итоги этих выборов, а подсчеты еще ведутся, я готов работать со своими коллегами-республиканцами. Я думаю, что американский народ ясно дал понять, что ожидает, что республиканцы также будут готовы работать со мной", - сказал Байден.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о промежуточных выборах в США и почему это важно для Украины.

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