ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден сегодня анонсирует выделение новых средств на помощь Украине, - Reuters

Вашингтон, Среда 06 декабря 2023 19:33
UA EN RU
Байден сегодня анонсирует выделение новых средств на помощь Украине, - Reuters Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 6 декабря, объявит о выделении финансирования на дополнительную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что президент США объявит о выделении 175 миллионов долларов на дополнительную помощь Украине во время сегодняшнего выступления в Конгрессе.

Также он будет призывать Конгресс принять его запрос на финансирование национальной безопасности, который включает более 60 млрд долларов на помощь Украине, добавил собеседник Reuters.

Проблемы с финансированием помощи Украине

Напомним, Пентагон использовал 97% из 62,3 млрд долларов, которые Конгресс выделял на военную помощь Украине, рассказала на этой неделе директор Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланда Янг.

Еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на национальную безопасность. В эту сумму входит более 60 млрд долларов для Украины.

Сегодня, 6 декабря, Сенат должен рассмотреть соответствующий законопроект. Но, вероятнее всего, его не поддержат, поскольку республиканцы в верхней палате Конгресса хотят голосовать против.

Они требуют от Белого дома внести в свой запрос более радикальные предложения по усилению безопасности границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Помощь Украине Военная помощь Конгресс США
NEWS
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО