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Байден погодився на дебати з Трампом

США, П'ятниця 28 серпня 2020 04:58
Байден погодився на дебати з Трампом
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: Надія Собенко

Раніше Трамп не раз викликав Байдена на дебати, але той ігнорував ці виклики

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден готовий вийти на дебати з чинним президентом країни республіканцем Дональдом Трампом. Раніше Трамп не раз викликав Байдена на дебати, але той ігнорував ці виклики.

Про це він заявив в ефірі телеканалу MSNBC.

"Я збираюся дебатувати з ним. Я буду факт-чекером (перевіряючим факти, - ред.) на сцені під час дебатів з ним", - сказав Байден.

Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі виступила проти проведення дебатів, оскільки, на її думку, Трамп буде поводитися на них негідно.

Зазначимо, що чинний президент не раз викликав свого конкурента по передвиборній гонці на публічні дебати. Байден, в свою чергу, ігнорував такі виклики.

Нагадаємо, вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 3 листопада 2020 року.

Республіканці обрали Трампа кандидатом в президенти США.

Майк Пенс став кандидатом у віце-президенти від Республіканської партії.

Від демократів у президенти буде балотуватися Джо Байден.

Сенатор від Каліфорнії Камала Харріс затвердили кандидатом у віце-президенти від Демократичної партії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВибори в США
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