ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Байден согласился на дебаты с Трампом

США, Пятница 28 августа 2020 04:58
Байден согласился на дебаты с Трампом
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: Надежда Собенко

Ранее Трамп не раз вызывал Байдена на дебаты, но тот игнорировал эти вызовы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден готов выйти на дебаты с действующим президентом страны республиканцем Дональдом Трампом. Ранее Трамп не раз вызывал Байдена на дебаты, но тот игнорировал эти вызовы.

Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

"Я собираюсь дебатировать с ним. Я буду факт-чекером (проверяющим факты, - ред.) на сцене во время дебатов с ним", - сказал Байден.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против проведения дебатов, так как, по ее мнению, Трамп будет вести себя на них недостойно.

Отметим, что действующий президент не раз вызывал своего конкурента по предвыборной гонке на публичные дебаты. Байден, в свою очередь, игнорировал такие вызовы.

Напомним, выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

Республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США.

Майк Пенс стал кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.

От демократов в президенты будет баллотироваться Джо Байден.

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис утверждили кандидатом в вице-президенты от Демократической партии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь