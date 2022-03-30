Байден сьогодні проведе телефонну розмову із Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Washington Examiner Кетрін Дойл.

"Як повідомили у Білому домі, президент Байден поговорить з Зеленським о 10:45 (17:45 за Києвом, - ред.), щоб обговорити нашу незмінну підтримку України перед російською агресією", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Байден запропонував виділити майже мільярд доларів на допомогу Україні.

А під час візиту до Польщі він заявив, що Україна ніколи не буде перемогою для Росії.

"Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не здолає любов до свободи серед народу. Світ буде вільний, Україна ніколи не буде перемогою для Росії", - зазначив він, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

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