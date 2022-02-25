Франція нагадала Путіну, що у НАТО також є ядерна зброя
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан нагадав президенту Росії Володимиру Путіну про наявність ядерної зброї у НАТО. Такою була його реакція на погрози Путіна заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, президент Росії Володимир Путін, погрожуючи застосуванням ядерної зброї, повинен розуміти, що НАТО теж є ядерним альянсом.
"Так, я думаю, що Володимир Путін теж повинен розуміти, що Атлантичний альянс - це ядерний альянс. Це все, що я скажу з цього приводу", - сказав Ле Дріан.
Він виключив військове втручання НАТО для захисту України, однак нагадав, що Україна просить гуманітарної та фінансової допомоги для захисту своєї території.
"Вони склали список, і ми вивчаємо цей список, щоб якомога швидше задовольнити їхні запити", - сказав Ле Дріан.
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Нагадаємо, що президент Франції 24 лютого подзвонив Володимиру Путіну. Він вимагав, щоб Путін прибрав свої війська з території України.
Також повідомлялося, що за день війни з Росією Україна втратила 137 українських захисників. Ще 316 отримали поранення в результаті бойових дій.