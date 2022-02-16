ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден сьогодні обговорить з Шольцем ситуацію на кордонах України

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 16 лютого 2022 17:49
Байден сьогодні обговорить з Шольцем ситуацію на кордонах України Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 16 лютого, президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, вони обговорять ситуацію на кордонах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джека Детча в Twitter.

"Президент Байден проведе сьогодні захищену розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем близько 14:30 (21:30 за київським часом) на тлі нарощування Росією військ на кордоні України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що не хоче війни в Європі, але пригадав Шольцу натовські бомбардування в Югославії під час війни в Косово 1999 році.

Він також зазначив, що рішення про часткове виведення військ з районів навчань пов'язано з проханням Держдуми Росії визнати так звані "ЛДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Олаф Шольц Вторгнення Росії до України
NEWS
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі