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Байден про саміт щодо клімату: ми домоглися відмінного прогресу

Автор: РБК-Україна

Учасникам кліматичного саміту вдалося домогтися "відмінного прогресу". США вдячні всім світовим лідерам, які взяли на себе нові зобов'язання.

Про це в ході звернення в другий день саміту заявив президент США Джо Байден, передає The Guardian.

"Мені здається, на даний момент ми домоглися відмінного прогресу. Я вдячний всім лідерам, які оголосили про нові зобов'язання, щоб допомогти нам усім протистояти зміні клімату", - заявив Байден.

Він також згадав промову президента Росії Володимира Путіна і заявив, що сподівається на спільну роботу з Москвою в боротьбі зі змінами клімату.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.

"США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, але не здатні впоратися з проблемою зміни клімату поодинці", - сказав він.

Крім того, Байден пообіцяв, що Сполучені Штати очолять світову боротьбу зі зміною клімату. За його словами, ціна бездіяльності в цьому питанні продовжує зростати.

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