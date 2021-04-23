Байден про саміт щодо клімату: ми домоглися відмінного прогресу

Учасникам кліматичного саміту вдалося домогтися "відмінного прогресу". США вдячні всім світовим лідерам, які взяли на себе нові зобов'язання.
Про це в ході звернення в другий день саміту заявив президент США Джо Байден, передає The Guardian.
"Мені здається, на даний момент ми домоглися відмінного прогресу. Я вдячний всім лідерам, які оголосили про нові зобов'язання, щоб допомогти нам усім протистояти зміні клімату", - заявив Байден.
Він також згадав промову президента Росії Володимира Путіна і заявив, що сподівається на спільну роботу з Москвою в боротьбі зі змінами клімату.
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.
"США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, але не здатні впоратися з проблемою зміни клімату поодинці", - сказав він.
Крім того, Байден пообіцяв, що Сполучені Штати очолять світову боротьбу зі зміною клімату. За його словами, ціна бездіяльності в цьому питанні продовжує зростати.