Байден рассчитывает на сотрудничество с Сунаком в поддержке Украины
США и Британии необходимо и дальше укреплять сотрудничество в вопросе поддержки Украины на фоне избрания нового лидера британского правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в Twitter.
"Поздравляю Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Вместе с ним я рассчитываю на укрепление нашего сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжения нашей решительной поддержки Украины", - написал Байден.
Напомним, во вторник, 25 октября, новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже начал процедуру формирования правительства.
Более детально о Сунаке можете узнать в материале РБК-Украина.
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