Байден рассчитывает на сотрудничество с Сунаком в поддержке Украины

США и Британии необходимо и дальше укреплять сотрудничество в вопросе поддержки Украины на фоне избрания нового лидера британского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в Twitter.

"Поздравляю Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Вместе с ним я рассчитываю на укрепление нашего сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжения нашей решительной поддержки Украины", - написал Байден.