Байден рассказал о первом разговоре с Зеленским в начале войны

Еще в начале войны в Украине, многие ожидали поражения Киева, однако через год поддержка украинцев окрепла, а демократия - выстояла.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время совместного брифинга с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу, вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине", - заявил президент США.

По словам Байдена, тогда многие ожидали захвата Киева и падения Украины.

"Но спустя год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами", - добавил Байден.