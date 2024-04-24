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Байден рассказал, когда подпишет законопроект о помощи Украине и начнется передача оружия

Среда 24 апреля 2024 05:21
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Байден рассказал, когда подпишет законопроект о помощи Украине и начнется передача оружия Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден обещает подписать одобренный сегодня Сенатом законопроект о предоставлении помощи Украине сразу после того, как документ поступит на его стол завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Лидер США отметил, что после этого возможно начало передачи Украине вооружения уже на этой неделе.

"Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он поступит на мой стол завтра, чтобы мы могли начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе", - отметил лидер США.

По его словам, двухпартийное большинство в Сенате при нынешнем голосовании "присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на призыв истории в этот критический момент перелома".

"Конгресс принял мой закон, чтобы укрепить нашу национальную безопасность и прислать мировые сообщения о силе американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, против тирании и угнетения", - цитирует Байдена Белый дом.

Что касается предоставления Украине оборонной помощи, то, подчеркивает американский президент - "потребность неотложна".

"Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС и тиранов, таких как Путин", - добавил Байден.

Разблокирование помощи Украине от США

Напомним, уже несколько месяцев вопрос оказания помощи Украине от США затягивался из-за блокирования проекта закона со стороны "республиканцев". В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон долгое время не выносил этот документ на голосование. Но на прошлой неделе Палата представителей наконец-то приняла законопроект о финансировании помощи для Украины.

После этого, 24 апреля по Киеву (23 апреля по местному времени Вашингтона), законопроект о помощи утвердил Сенат Конгресса США. Теперь документ будет передан на подпись президенту США Байдену.

Добавим, ранее в Пентагоне заявили, что Штаты после одобрения Конгресса смогут передать Украине новый пакет военной помощи в течение нескольких дней.

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