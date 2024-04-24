Байден розповів, коли підпише законопроект про допомогу Україні та почнеться передача зброї

Президент США Джо Байден обіцяє підписати схвалений сьогодні Сенатом законопроект про надання допомоги Україні одразу після того, як документ надійде на його стіл завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Лідер США зазначив, що після цього можливий початок передачі Україні озброєння вже цього тижня.

"Я підпишу цей законопроект і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня", - зазначив лідер США.

За його словами, двопартійна більшість у Сенаті при нинішньому голосуванні "приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на заклик історії в цей критичний момент перелому".

"Конгрес ухвалив мій закон, щоб зміцнити нашу національну безпеку та надіслати світові повідомлення про силу американського лідерства: ми рішуче виступаємо за демократію та свободу, проти тиранії та гноблення", - цитує Байдена Білий дім.

Що стосується надання Україні оборонної допомоги, то, наголошує американський президент - "потреба нагальна".

"Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", - додав Байден.

Розблокування допомоги Україні від США

Нагадаємо, вже кілька місяців питання надання допомоги Україні від США затягувалося через блокування проекту закону з боку "республіканців". Зокрема, спікер Палати Представників Майк Джонсон тривалий час не виносив цей документ на голосування. Але минулого тижня Палата представників нарешті ухвалила законопроект про фінансування допомоги для України.

Після цього, 24 квітня за Києвом (23 квітня за місцевим часом Вашингтону), законопроект про допомогу затвердив Сенат Конгресу США. Тепер документ передадуть на підпис президенту США Байдену.

Додамо, раніше у Пентагоні заявили, що Штати після схвалення Конгресу зможуть передати Україні новий пакет військової допомоги протягом кількох днів.