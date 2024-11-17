Байден в разговоре с Си Цзиньпином осудил развертывание войск КНДР в России

Президент США Джозеф Байден в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Лиме (Перу) высказался об отправке КНДР своих войск в Россию для помощи в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

В ходе беседы лидеры двух стран, в частности, обменялись мнениями "по ключевым региональным и глобальным вызовам".

"Президент Байден осудил развертывание тысяч войск КНДР в России, опасное расширение незаконной войны России против Украины с серьезными последствиями для мира и безопасности как в Европе, так и в Индийско-Тихоокеанском регионе", - передали в Белом доме.

Также отмечается, что американский президент выразил "глубокую обеспокоенность" относительно постоянной поддержки Китаем оборонно-промышленной базы России.

Какие еще "заграничные" темы обсуждал Байден с Си Цзиньпином

Кроме того, Байден подчеркнул приверженность Штатов соблюдению международного права и свободы судоходства, полетов, а также "мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях".

"Относительно Тайваня президент Байден подчеркнул, что политика Соединенных Штатов "единого Китая" остается неизменной, руководствуясь Законом об отношениях с Тайванем, тремя общими коммюнике и шестью гарантиями", - рассказали в Белом доме.

Так, Байден повторил, что Штаты выступают "против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны", и что Вашингтон ожидает, что "разногласия между проливом будут решены мирными средствами, и что мир заинтересован в мире и стабильности в Тайваньском проливе".

Также президент США призвал прекратить "дестабилизирующую военную деятельность КНР вокруг Тайваня".