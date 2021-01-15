Пенс обіцяє шанувати історію США та забезпечити безпечну інавгурацію Байдена

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Віце-президент США Майк Пенс пообіцяв шанувати американську історію і забезпечити безпечну передачу влади обраному президенту Джо Байдену. Він сказав про це під час зустрічі з військами Національної гвардії.

Про це пише Reuters.

Віце-президент провів перший публічний захід після штурму Капітолію, в результаті якого загинули 5 чоловік.

"Ми всі пережили той день - 6 січня. І, як вчора ясно дав зрозуміти президент, ми прихильні впорядкованого переходу і безпечної інавгурації. Американський народ не заслуговує меншого", - сказав Пенс.

Він додав, що Байден і обраний віце-президент Камала Харріс будуть приведені до присяги 20 січня "в порядку, відповідному нашої історії і наших традицій, і таким чином, щоб віддати данину поваги американському народу і Сполученим Штатам".

Раніше Пенс виступив проти відсторонення чинного президента США Дональда Трампа, він відмовився вдаватися до 25-й поправці до Конституції.

РБК-Україна писало, що Пенс вирішив прийти на інавгурацію обраного президента Джо Байдена.