ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пенс обіцяє шанувати історію США та забезпечити безпечну інавгурацію Байдена

П'ятниця 15 січня 2021 05:56
Пенс обіцяє шанувати історію США та забезпечити безпечну інавгурацію Байдена
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)
Автор: Инна Собора

Віце-президент США Майк Пенс пообіцяв шанувати американську історію і забезпечити безпечну передачу влади обраному президенту Джо Байдену. Він сказав про це під час зустрічі з військами Національної гвардії.

Про це пише Reuters.

Віце-президент провів перший публічний захід після штурму Капітолію, в результаті якого загинули 5 чоловік.

"Ми всі пережили той день - 6 січня. І, як вчора ясно дав зрозуміти президент, ми прихильні впорядкованого переходу і безпечної інавгурації. Американський народ не заслуговує меншого", - сказав Пенс.

Він додав, що Байден і обраний віце-президент Камала Харріс будуть приведені до присяги 20 січня "в порядку, відповідному нашої історії і наших традицій, і таким чином, щоб віддати данину поваги американському народу і Сполученим Штатам".

Раніше Пенс виступив проти відсторонення чинного президента США Дональда Трампа, він відмовився вдаватися до 25-й поправці до Конституції.

РБК-Україна писало, що Пенс вирішив прийти на інавгурацію обраного президента Джо Байдена.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика инаугурацияМайк Пенс

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся