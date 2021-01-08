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У Пентагоні обіцяють передати владу Байдену мирним шляхом

П'ятниця 08 січня 2021 01:04
У Пентагоні обіцяють передати владу Байдену мирним шляхом
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

В. о. глави Пентагону Крістофер Міллер заявив, що передача влади обраному президенту США Джо Байдену відбудеться 20 січня. Вона пройде мирним шляхом.

Про це повідомили в Twitter Пентагону.

Міллер назвав насильство в Капітолії таким, що суперечить принципам Конституції Сполучених Штатів.

"Я і люди, яких я очолюю в Міністерстві оборони, продовжуємо виконувати свої обов'язки у відповідності з нашої присягою і здійснимо освячену віками мирну передачу влади обраному президенту Байдену 20 січня", - заявив глава Пентагону.

Раніше повідомлялося, що віце-президент США Майк Пенс відвідає інавгурацію Байдена в знак підтримки мирної передачі влади.

РБК-Україна раніше писало, що Трамп після затвердження підсумків виборів в Конгресі пообіцяв мирно передати владу своєму наступникові Джо Байдену.

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